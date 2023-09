Domenica 1° ottobre Ant festeggia i 45 anni dalla fondazione dell’associazione con un compleanno al parco della Cinciallegra di Civitanova. Per l’occasione ci sarà la prima grande festa d’autunno, una giornata di festa e divertimento per famiglie e bambini.

L’evento sarà finalizzato a promuovere una raccolta a sostegno di tutte le attività che l’associazione svolge nel territorio, dall’assistenza domiciliare, alla prevenzione fino alla formazione e ricerca. La giornata sarà piena di eventi ed attività e sarà comunque un giorno di divertimento per tutti all’aria aperta, dove si potrà correre, mangiare, giocare e anche provare la fortuna con una pesca di ricca di premi organizzata da Ant. Cinciallegra, nel solco già tracciato ed avviato della solidarietà, contribuirà alla raccolta fondi con giochi e passeggiate gratuite o, per chi vorrà ad offerta, per tutti i bambini sui pony di Cavalli delle Fonti che saranno presenti tutta la giornata.

Cinciallegra preparerà inoltre uno speciale box merenda destinando una parte del ricavato all’Ant. Sarà presente anche il centro cinofilo “Qua la zampa” con approfondimenti sul benessere dei cani e l’associazione astrofili Alpha Gemini con l’ausilio di particolari telescopi che dimostrerà come anche di giorno è possibile osservare il cielo, il sole in particolare.