L’ufficio scolastico comunica che è possibile richiedere il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il limite Isee per accedere al beneficio è di 10.632,94 euro. Le domande vanno inoltrate all’ufficio protocollo del Comune di Civitanova entro e non oltre le ore 13 del 10 novembre 2023, compilando il modulo in ogni campo ed allegando la seguente documentazione: copia del modello Isee in corso di validità, copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda, elenco dei libri (quello consegnato dalla scuola) con indicazione di quelli effettivamente acquistati, documenti fiscali originali (scontrini, fatture) riferiti esclusivamente ai libri acquistati, relativi ad ogni singola domanda (nel caso di acquisti effettuati on line, non allegare la copia dell’ordine ma la fattura), fotocopia di documento bancario attestante la correttezza dell’Iban dichiarato. Per informazioni è possibile contattare il responsabile della procedura per il comune di Civitanova, Pedro Tartufoli al numero 0733 822241 [email protected]).