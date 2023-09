Caro bollette, aiuti per 200mila euro

La giunta comunale ha approvato nell’ultima riunione una misura aggiuntiva di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini residenti, pensata per contrastare i rincari dei costi delle utenze domestiche. Per le difficoltà derivanti dalla crisi energetica e a parziale copertura della spesa sostenuta per l’energia elettrica, gas e idrica nel 2023, il comune di Civitanova stanzierà una somma complessiva di 200mila euro. In questi giorni gli uffici stanno predisponendo il bando sulla base di alcuni criteri ritenuti prioritari, tra cui l’attestazione Isee non superiore a 20mila euro e la non cumulabilità con alcuni contributi economici percepiti alla data di presentazione delle richieste. «In considerazione dell’attuale situazione che sta investendo il nostro Paese conseguente all’aumento generalizzato dei prezzi e, in modo particolare, delle utenze domestiche – spiega l’assessora al Welfare Barbara Capponi – l’amministrazione comunale interviene con un nuovo contributo per le famiglie. Ricordiamo alla cittadinanza che gli uffici dei servizi sociali restano sempre disponibili a valutare le singole situazioni per le varie necessità». La spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2023 al capitolo 1861.