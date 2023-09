Torna a Macerata Matteo Salvini. Il vicepremier sarà in piazza Mazzini, venerdì sera in occasione del “Legami Festival”, il festival regionale della Lega.

L’intervento sul palco di Salvini è previsto per le 21 a conclusione della giornata, che inizierà alle 18 con il talk show “Alla ricerca della felicità”, condotto da Alvin Crescini e con ospiti il cantautore Gatto Panceri, il comico Stefano Chiodaroli, la Gionni Grasso Band, Giorgia Benusiglio, che porterà la sua storia di redenzione dal tunnel della droga, e Gianpietro Ghidini, che ha creato la Fondazione Ema Pesciolino Rosso per incoraggiare i giovani a trovare uno scopo nella loro vita. Alle 20 cena-spettacolo con panini, stand gastronomici e street food in attesa dell’intervento del Ministro delle infrastrutture.

Salvini torna a Macerata dopo due anni: il 23 luglio 2021 era arrivato in città per sostenere in prima persona la raccolta firme per il referendum giustizia, con un piccolo comizio in piazza della Libertà, ed aveva poi presenziato la stessa sera alla prima dell’Aida allo Sferisterio. L’anno prima, a settembre 2020, aveva voluto complimentarsi di persona con Sandro Parcaroli fresco di elezione a sindaco, scattando il famoso selfie dal balcone del palazzo comunale per poi andare insieme in Curia dal vescovo Nazzareno Marconi.

