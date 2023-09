Tir in panne e traffico in tilt lungo la superstrada in un tratto dove già passare fa caldo, dati i lavori. Ma oggi per gli automobilisti che verso le 17 percorrevano la superstrada da Civitanova in direzione monti è andata peggio.

Perché ad un certo punto, nel tratto in cui c’è lo scambio di carreggiata, appunto per consentire i lavori, un tir si è bloccato. Una sfortuna doppia per il camionista perché non solo il mezzo si è bloccato ma lo ha fatto nel punto peggiore. A causa del tir fermo sulla carreggiata si sono formate lunghissime code, qualcuno ha cercato di aggirare l’ostacolo sorpassando (in quel tratto con lo scambio di carreggiata non c’è nessuna barriera divisoria tra i due sensi di marcia). Sul posto è intervenuta la polizia stradale.