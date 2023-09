Estorsione e ricettazione, arrestato un macedone ricercato dallo scorso aprile. I carabinieri della compagnia di Civitanova hanno individuato e riconosciuto ieri pomeriggio in pieno centro a Civitanova un 36enne macedone che dal 2011 al 2018 aveva messo a segno una serie di gravi reati in città. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di diversi episodi di estorsione e ricettazione per i quali era stato condannato. Irreperibile dallo scorso aprile, il 36enne aveva fatto perdere le sue tracce fino a ieri pomeriggio quando gli uomini del Nucleo operativo, lo hanno intercettato e riconosciuto. Alla vista delle divise ha cercato di far perdere le sue tracce scappando fra le vie del centro in quel momento molto trafficato. I carabinieri però sono riusciti a bloccarlo. E’ stato condotto nel carcere di Fermo. Deve scontare una pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione.