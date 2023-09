Spari contro le finestre della casa dei genitori: denunciato il figlio e un amico. È successo domenica mattina, alle primissime luci dell’alba, in un’abitazione di Civitanova.

Sono le 7 di mattina circa quando i poliziotti della volante di Civitanova vengono allertati da un uomo, residente in città, che poco prima aveva rinvenuto un foro sul vetro della finestra della sua camera da letto, compatibile con un foro di proiettile. L’uomo ha raccontato che, intorno alle 4, mentre si trovava a letto nella sua camera da letto con la moglie, aveva udito un colpo che lo aveva svegliato di soprassalto. Dopo aver effettuato un controllo per le varie stanze dell’abitazione senza riscontrare nulla di anomalo, se n’era ritornato a dormire. Due ore e mezza dopo, però, scena in fotocopia: un altro colpo sveglia di nuovo la coppia di soprassalto, ma stavolta l’uomo nota sul vetro della finestra della sua camera da letto un foro compatibile con un proiettile.

Dagli accertamenti condotti dai poliziotti, anche ascoltando diversi testimoni, è emerso che nell’ultimo periodo erano sorti dissapori tra l’uomo e suo figlio di 20 anni, il quale aveva deciso di lasciare la casa familiare per andare a vivere altrove. Nell’arco di poche ore, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, la polizia ha individuato un’auto passare nelle vicinanze della finestra danneggiata. Così è stato rintracciato il conducente, 20enne, amico del figlio dell’uomo svegliato di soprassalto dai colpi. All’interno dell’auto è stata trovata la carabina ad aria compressa e i relativi relativi piombini calibro 4.5, proiettili compatibili con quelli sparati contro la finestra.

In poco tempo è stato rintracciato anche il figlio dell’uomo, il quale aveva trascorso la notte in un’abitazione messa a disposizione dal suo amico. Al termine dell’attività, i due giovani sono stati denunciati entrambi per porto di strumenti atti ad offendere, minaccia aggravata e danneggiamento.