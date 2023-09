Inaugura venerdì 22 settembre la prima esposizione regionale interamente curata da ragazzi con diagnosi di autismo. Arriva con questo evento a conclusione il progetto dell’associazione Astuta ability academy, che si occupa della crescita umana, professionale e personale di ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico.

«L’esposizione fotografica rappresenta l’evento conclusivo del progetto Pov – dichiara Emidio Giorgi responsabile del coordinamento educativo – realizzato nell’ambito del bando indetto da Banca Etica. L’obiettivo è quello di promuovere l’arte e la cultura attraverso eventi in cui i ragazzi siano direttamente ingaggiati offrendo un contesto di apprendimento occupazionale prettamente naturale». Il vernissage della mostra sarà un momento emozionante con una serie di eventi correlati che permetteranno agli ospiti di interagire con gli artisti, comprenderne il processo creativo e partecipare a workshop interattivi.

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre alle 18 nell’azienda agricola L’Albero della vita di Federica Burini a Civitanova Alta. «Ciò che rende questa esposizione così speciale – continua Giorgi – è che ogni aspetto organizzativo dell’evento vedrà i ragazzi protagonisti, dalla gestione delle prenotazioni al servizio di un aperitivo di benvenuto al fine di incentivarne un coinvolgimento attivo e non di facciata, con l’occasione infatti sarà possibile degustare un “aperibirra” a base di ottimo cibo e della birra Acca progetto di impresa sociale recentemente presentato». L’aperitivo è su prenotazione via whatsapp ai numeri 3405600946 e 3286026850.