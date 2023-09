Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, la stazione di Civitanova Marche-Macerata sulla A14 dalle 23 di giovedì alle 5 di venerdì sarà chiusa in entrata in direzione Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Loreto-Porto Recanati. Lo comunica Autostrade.