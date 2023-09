È in esposizione fino a lunedì 18 settembre, nella palazzina sud del Lido Cluana a Civitanova, la mostra personale dell’artista Riccardo Riccucci.

Un evento, dal titolo “Luci ed ombre, viaggio d’umanità”, in cui Riccucci, mostrando i lati più peculiari della sua espressività, si pone un obiettivo tanto affascinante quanto ragguardevole dal punto di vista filosofico e sociale: approfondire la dicotomia feroce tra quelli che sono per definizione lati opposti dell’animo umano, “bianco e nero”, “luce ed ombra”, “coscienza ed inconscio”. Attraverso l’arte visiva e quattro sue opere esposte, l’artista spinge il pubblico verso riflessioni profonde, verso una presa di coscienza che, come già in passato hanno fatto grandi pensatori quali Jung e Adorno su tutti, porta alla ricerca della parte in “ombra” che si nasconde dentro noi stessi, della porzione della nostra anima che apparentemente non sappiamo di possedere, ma che è lì nascosta, desiderosa solamente di essere portata alla luce. La mostra, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, è stata sostenuta dal consigliere comunale Roberto Tiberi e Gianluca Crocetti. All’inaugurazione ha partecipato anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni.