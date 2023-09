In vista della Festa dei commercianti del centro storico in programma sabato, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale e la sosta nelle zone della città interessate dall’iniziativa.

L’ordinanza prevede per venerdì dalle 7 alle 12 il divieto di sosta con rimozione in piazza della Libertà nella parte regolamentata a parcheggio pubblico (zona antistante chiesa ex San Paolo) fino al termine dei lavori per montaggio palco. Il provvedimento stabilisce anche, dalle 8 del 16 settembre fino alle 12 del 18 settembre, il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza della Libertà sempre nella parte regolamentata a parcheggio pubblico per montaggio service e smontaggio palco.

Inoltre sabato previsto il divieto di sosta con rimozione coatta, in piazza della Libertà, su tutta la piazza, anche sugli spazi diversamente abili, dalle 16,30 alle 2 del giorno successivo, eccetto veicoli adibiti a service; via Don Minzoni dalle 20 alle 2: piazza Annessione, su tutta la piazza dalle 16,30 fino alle 21; piazza XXX Aprile, su tutta la piazza compresi posteggi disabili, dalle 16,30 alle 21; corso Matteotti, dalle 16,30 all’una del giorno successivo; via Gramsci, dalle 16:30 all’una; piazza Oberdan, dalle 16,30 fino all’una, compresa diramazione lato Polizia postale; corso della Repubblica dalle 16,30 fino all’una; divieto di transito dalle 20 alle 2 in via Don Minzoni., a partire dall’intersezione con via Zara verso piazza della Libertà.