Cordoglio a Montecosaro per la scomparsa improvvisa di Cristiano Dezi, aveva solo 46 anni. A stroncarlo un male scoperto appena 20 giorni fa. Sposato, aveva tre figli. Aveva una sua ditta di lavori idraulici assieme ad un socio. Era molto conosciuto e apprezzato anche perché aveva svolto il servizio militare come vigile del fuoco e stava seguendo attualmente il corso per entrare come effettivo nel corpo nazionale.

Un giovane padre stimato da tutto il comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata che si è unito nel lutto ai familiari. Meno di un mese fa Dezi aveva scoperto di stare male, una malattia dal decorso rapidissimo che in poco tempo l’ha strappato all’affetto dei suoi cari.

«Ho avuto la fortuna di conoscerlo, in tantissimi questa mattina hanno voluto partecipare al dolore della famiglia a testimonianza della persona che è stato e di quello che ha seminato – dice il sindaco Reano Malaisi-. Gentile, cordiale e generoso, era molto apprezzato per la passione che metteva nel suo lavoro. I vigili del fuoco gli hanno dedicato un omaggio importante, leggendo in chiesa un toccante messaggio di ringraziamento e di stima. Tutta la comunità ha voluto salutare i suoi familiari, ha lasciato un segno profondo in chi l’ha conosciuto. Per tutti noi è una giornata davvero triste». Il funerale si è svolto questa mattina nella chiesa di San Lorenzo a Montecosaro. Lascia la moglie Lucia e i tre figli.

(l. b.)