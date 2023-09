di Mauro Giustozzi

Lavori avviati, cantiere che progredisce rapidamente e termine delle opere entro il fine settimana: a Sforzacosta, dopo l’intervento in estate di Anas sulla viabilità principale, il Comune è intervenuto per abbattere le barriere architettoniche mettendo in sicurezza gli attraversamenti. Il progetto da 21mila euro ha la finalità di rendere la frazione più vivibile alle persone diversamente abili, prevedendo nuovi scivoli o rendendo a norma quelli già esistenti, ma anche rifacendo la segnaletica. I cantieri stanno interessando la zona di borgo Sforzacosta e della statale 78 per il tratto che ricade all’interno del centro abitato. Nel dettaglio si tratta di una decina di interventi sparsi, a partire dall’attraversamento che si trova davanti alla chiesa di San Giuseppe.

Vengono realizzati nuovi scivoli, con la rimodulazione delle pendenze degli scivoli esistenti e il rifacimento o sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale al fine di migliorare la visibilità degli attraversamenti e, di conseguenza, le condizioni di sicurezza. Per i tratti di marciapiede interessati dai lavori si procede anche alla fresatura, per uno spessore di tre centimetri, con successiva stesura del tappeto di usura. «I lavori sono in corso d’opera e dovrebbero concludersi nei prossimi giorni – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Si tratta di un altro intervento sulla sicurezza e mobilità che si aggiunge al ripristino del semaforo a chiamata ed alla installazione delle pensiline del bus. Se a questo aggiungiamo la nuova scuola in costruzione e la rigenerazione dei giardini pubblici viene confermata l’attenzione a Sforzacosta e in genere alle frazioni da parte dell’amministrazione Parcaroli. Nella programmazione pluriennale degli interventi su strade, marciapiedi e sicurezza stradale in genere, abbiamo previsto tanti interventi proprio sulle frazioni».

Per quanto riguarda Piediripa il Comune ha già effettuato i lavori nella zona di via Arno con il rifacimento dell’asfaltatura e la realizzazione di nuovi marciapiedi e proseguiranno successivamente con la manutenzione degli stessi nella zona della chiesa e vie limitrofe. Un investimento di 110mila euro per sistemare i marciapiedi a Piediripa. I tecnici hanno riscontrato un manto ammalorato e alcune buche dovute all’usura: gli interventi interesseranno borgo Piediripa, con il rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede e posizionamento di dossi rallentatori in corrispondenza del passaggio pedonale della fermata dell’autobus; via Metauro, con la realizzazione di un tratto di nuovo marciapiede e la razionalizzazione della posizione delle fermate autobus esistenti; la zona davanti alla chiesa, lungo la strada Carrareccia con il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede, la realizzazione di scivoli e di opere per l’illuminazione dei passaggi pedonali e via Tagliamento, con il rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede nella zona scuola ‘Sandro Pertini’.

In merito a Villa Potenza l’intervento sarà strutturale sul tratto di intervalliva di via dei Velini nel quale saranno realizzate opere di contenimento del dissesto idrogeologico e la realizzazione di nuovi marciapiedi, con aree di fermata bus e illuminazione.

Il progetto riguarda, appunto, le opere di contenimento e consolidamento, il completo rifacimento della sede stradale, la realizzazione di marciapiedi e di aree di sosta per le fermate dei bus nonché l’illuminazione di tutto il percorso: in sostanza la strada avrà carattere urbano come naturale prosecuzione di via dei Velini. A questo sarà aggiunta la costruzione di marciapiedi anche a salire verso lo stadio Helvia Recina. Spesa prevista di 5,4 milioni di euro per la sistemazione di via dei Velini nel tratto di strada tra il bivio di Montanello e Villa Potenza. Infine l’intervento nel quartiere di Santa Lucia, di un importo complessivo di 100 mila euro, interesserà il rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti di marciapiede e dalla realizzazione di scivoli in corrispondenza dei passi carrai e dei passaggi pedonali le vie Santa Caterina, Santa Aurelia, Santa Lucia, Santa Chiara e San Francesco. Nelle vie Santa Lucia e Santa Chiara saranno anche realizzate delle aiuole ecocompatibili in corrispondenza delle piante le cui radici hanno dissestato il piano del marciapiede.