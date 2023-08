Furto al distributore di sigarette, ladro fugge con i contanti all’arrivo dei carabinieri. E’ successo questa notte a Macerata, nel quartiere di Corneto. Un uomo incappucciato ha colpito al distributore di sigarette della tabaccheria. Qualcuno ha notato quello che stava accadendo e ha chiamato i carabinieri.

L’uomo incappucciato, che è stato ripreso dalle telecamere della zona (acquisite dai carabinieri per le indagini), è riuscito ad aprire il distributore e a “prelevare” i soldi con cui vengono pagati i tabacchi. Aveva anche preparato il sacco per metterci i pacchetti di sigarette ma non ha fatto in tempo a prenderle perché sul posto sono arrivati i carabinieri. L’uomo a quel punto è fuggito tra le campagne. Il bottino resta da quantificare. Secondo il titolare della tabaccheria, Daniele Savi, il malvivente dovrebbe aver portato via «qualche centinaio di euro, ma lo devo calcolare».

(Foto di Fabio Falcioni)