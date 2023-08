Camion si ribalta lungo l’A14 pochi chilometri passata Civitanova in direzione nord. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,20 di oggi pomeriggio. Il furgoncino si trovava a percorrere l’autostrada e aveva oltrepassato da poco lo svincolo di Civitanova. Aveva percorso 4 o 5 chilometri quando il mezzo, un Iveco, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata restando fermo su di una fiancata. Il conducente non è rimasto ferito ed è uscito da solo dal furgone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e il personale dell’Aci per occuparsi della rimozione del mezzo fermo sulla corsia di centro. A causa dell’incidente nel tratto di strada si sono formate lunghe code. La polizia autostradale si sta occupando dei rilievi e della sicurezza per il traffico.