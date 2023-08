«Una bellissima gara che premia l’impegno dell’associazione “Il Madiere” per una manifestazione che, nel giorno del patrono San Marone, rende omaggio ad un’antica tradizione velica civitanovese rappresentata dalle “lancette” con un simbolico passaggio di consegne alle nuove generazioni della vela rappresentate dagli atleti del Club Vela» dice il presidente dell’associazione il Madiere, Gianni Santori sul Palio dei pontili a vela. La regata di è svolta ieri e in tanti vi hanno assistito.

Ad arricchire la manifestazione sportiva una esibizione del vivaio velico del Club vela rappresentato dai ragazzi della classe “Optimist” – le promesse per le future competizioni sportive – che hanno fatto una mini-regata prima dei loro colleghi più grandi.

Molti turisti e cittadini di Civitanova hanno assistito alla gara incuriositi dalla simpatica novità rappresentata da una regata che si svolge all’interno del porto. A fare da madrina alla premiazione del vincitore l’assessore Manola Gironacci insieme al vicesindaco Claudio Morresi che si è complimentata con gli organizzatori per la bella iniziativa. Tutti gli atleti hanno ricevuto un premio ma la coppa del vincitore è andata ad Domenico Lamante che ha tenuto saldamente in pugno la regata nei tre round in cui si è svolta la competizione. La barca vincitrice della regata portava i colori dell’associazione sportiva “La Marina” alla quale è stato assegnato il “Palio 2023”. A ritirare il premio è stato il presidente del sodalizio Flavio Lasorella.

(Foto di Federico De Marco)