Ha preso il via l’immancabile Festival internazionale del Folklore “Incontro di cultura popolare” organizzato dall’associazione di promozione sociale “Li Pistacoppi” – Gruppo folklorico “Città di Macerata” in collaborazione con il comune di Macerata, giunto ormai alla 29° edizione. Quest’anno il festival ospita gruppi provenienti da Nuova zelanda, Equador, Sud Africa e Sardegna.

La manifestazione è iniziata mercoledì con la folkfesta in piazza della Libertà a Macerata, ieri i gruppi si sono esibiti ad Osimo, questa sera (18 agosto) a Visso e domani (19 agosto) a Treia. L’appuntamento clou sarà domenica 20 agosto alle 21 all’arena Sferisterio, con uno spettacolo pieno di colori, divertimento e allegria. I biglietti d’ingresso sono disponibili sia nella biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10, aperta dal martedi al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30 (telefono 0733 230735) al costo di 8 euro e 5 euro per gli under 10; sia online su vivaticket al costo di 8 euro. Naturalmente si esibirà anche il gruppo folk maceratese “Li Pistacoppi”, ospiti della serata saranno due gruppi Folklorici marchigiani, quali “la cocolla de Mojá” e “La Campagnola” che porteranno il loro saltarello. Il festival si concluderà poi il 22 agosto a Morrovalle. Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21, presenta Matteo Pasquali.

«Il Festival – spiega la presidente de Li Pistacoppi caterina Bonfigli – rappresenta il modo per condividere con i paesi di tutto il mondo le nostre tradizioni e poter andare oltre le differenze di lingua, razza e religione. La musica e la danza sono linguaggi universali e dopo un lungo periodo di difficoltà non c’è modo migliore per tornare a sentirsi vicini e uniti nelle differenze. L’associazione culturale Li Pistacoppi da sempre svolge una funzione costante di conservazione e promozione della cultura popolare maceratese attraverso numerose e diversificate attività sul territorio,partecipa a festival nazionali e internazionali, in cui promuove scambi di culturali, amplia la conoscenza e la convivenza reciproca tra popoli appartenenti a tradizioni molto diverse tra loro. L’associazione intende ringraziare quanti danno il loro supporto all’organizzazione del festival, tutti i soci, l’amministrazione comunale, e tutti gli sponsor tra cui Edilsir, Oro della terra, Macero maceratese, Sì con te a Villa Potenza e autocarrozzeria Global Car. Per qualsiasi informazione contattare il numero 0733 34800. Seguiteci sulle nostre pagine social Facebook ed istagram ed il nostro sito www.lipistacoppi.com.