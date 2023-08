di Francesca Marsili

Due bagnini 17enni salvano una ragazza. E’ successo a Civitanova verso le 15,30 di questo pomeriggio a largo del balneare Santina, nel lungomare nord. Un salvataggio conclusosi nel migliore dei modi, con l’applauso finale dei bagnanti. I due giovanissimi bagnini Nicolò Boncori, di Civitanova, 18 anni da compiere domani, e Alessio Corona, di Pollenza, che diventerà maggiorenne tra dieci giorni, non hanno esitato un istante ad intervenire per portare in salvo la giovane in pericolo.

Si tratta di una 21enne residente a Monte San giusto. La ragazza, mentre era in acqua con gli amici a circa 20 metri dalla riva, è stata colta da un attacco di panico verosimilmente perché si trovava in un punto dove non riusciva più a toccare il fondale con i piedi. «Ero fermo al confine tra le due torrette quando una donna mi ha avvisato che a largo c’era una ragazza in pericolo – racconta Nicolò -. Mi sono immediatamente tuffato in acqua per raggiungerla». In perfetta sincronia l’altro bagnino, Alessio Corona, avvistato l’imminente pericolo, è sceso dalla torretta e salito sul pattino per raggiungere il collega e la ragazza.

«Dalla mia postazione sono corso giù fino al pattino e ho remato il più velocemente possibile – spiega Alessio -. Nel frattempo Nicolò aveva raggiunto la ragazza che era nel panico, aveva bevuto acqua e respirava male. Insieme l’abbiamo fatta salire a bordo e l’abbiamo tranquillizzata». Poi di corsa verso la riva. Stavolta a remare è Nicolò, mentre Alessio si occupa della giovane. A terra i due bagnini hanno immediatamente allertato i soccorsi, arrivati dopo pochissimi minuti. Nel frattempo, mentre i due assistenti bagnanti mettevano in atto il protocollo posizionando la ragazza in posizione laterale di sicurezza, un vigile del fuoco che si trovava nello chalet è corso in supporto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul posto, hanno trasportato la ragazza all’ospedale di Civitanova per accertamenti. Nicolò e Alessio sono entrambi bagnini dell’associazione Cluana Nantes di Civitanova. «Per me, in questa stagione, che è la prima della mia vita, è il terzo salvataggio» spiega Nicolò. «Io sono al secondo» aggiunge Alessio.