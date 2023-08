Continua anche nel mese di agosto, inclusa la giornata di ferragosto, il supporto che la casa della carità di Civitanova offre alle persone più fragili e vulnerabili. In un periodo tradizionalmente dedicato allo svago e al riposo, i volontari e gli operatori dell’organismo diocesano manterranno attivi i servizi del centro di ascolto, della mensa, del dormitorio: ci saranno solo con alcune modifiche nelle modalità di servizio, ma tutte le attività rimangono operative.

La mensa eroga circa 35 pasti ogni giorno, con alcune punte di 40 pasti erogati nei mesi di giugno e luglio; sono 13 le persone ospitate nel dormitorio. Continua anche l’attività di recupero di alimenti da supermercati e negozi della città: per fortuna, anche alcuni ristoranti ed aziende agricole donano alimenti, assicurando un supporto importante.

Il recupero di alimenti vicini alle scadenza, frutta, verdura e pane è molto importante anche per la sua valenza ambientale. Nel contesto attuale rimane alto il numero delle famiglie aiutate mensilmente: i pacchi viveri erogati sono oltre 350.

Continuano anche le attività dello sportello sanitario, che offre ascolto, orientamento ed informazioni e distribuisce farmaci, grazie al coinvolgimento di medici, farmacisti ed operatori sanitari.

Ed è proprio solo grazie il coinvolgimento di tanti volontari che la casa della carità può continuare ad offrire un sostegno concreto alle persone e famiglie in difficoltà del territorio. E’ l’impegno di tanti volontari che permette essere vicini alle persone e creare una società più solidale. Un impegno collettivo, un lavoro di squadra che testimonia come si può investire il proprio tempo e i propri talenti gratuitamente per contribuire al bene comune. Ciò contribuisce a creare una comunità più coesa e generativa. Chi volesse diventare volontario può chiamare il numero 0733- 817672 o inviare un email a [email protected]