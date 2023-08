Fervono i preparativi per il tanto atteso Palio dei pontili, quest’anno parte dei festeggiamenti del patrono San Marone. Il 18 agosto, nelle acque del bacino portuale si sfideranno ancora una volta, in rappresentanza delle 7 associazioni raccolte sotto le insegne del Madiere altrettante barche a vela della classe laser messe a disposizione, insieme agli atleti che le condurranno, dal Club Vela Portocivitanova.

«Questo palio, giunto alla sua terza edizione – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica durante la conferenza stampa di presentazione – è un bellissimo momento di festa, animato da spirito di aggregazione e da una sana e divertente competizione. Complimenti a tutti e buon vento ai partecipanti».

«Un’esperienza unica e coinvolgente – ha detto l’assessora al turismo Manola Gironacci – dove si condivide la grande passione per la vela, ma anche un forte senso di appartenenza. Quando un progetto nasce sotto la buona stella e con persone mosse dalla passione e dall’amore per la propria città, non può che avere successo. Così come questo Palio. Grazie a tutti e buon vento».

Ad illustrare il programma il presidente del Madiere Gianni Santori ed i delegati all’organizzazione Paolo Piantoni e Oscar Monina alla presenza dei rappresentanti delle sette associazioni: club vela Portocivitanova, lega navale italiana, Medusa, Aurora, La Marina, Levante e Rosa dei venti. Il 17 agosto alle ore 18 gli atleti e le barche si ritroveranno al Varco dove si svolgerà la cerimonia di abbinamento. Questi gli atleti: Maria Giulia Cicchinè, Paolo Freddi, Domenico Lamante, Edoardo Libbri, Nicholas Privitera, Claudio Vallesi, Filippo Vignola.

Dopo il sorteggio, le barche raggiungeranno il porto, accompagnate dalla banda cittadina e qui festeggeranno ognuno il proprio atleta. Il clou dell’evento sarà venerdì 18 agosto, festa del patrono San Marone. La prima regata di qualificazione scatterà alle 16. Poi si andrà avanti a oltranza fino alla finale. Alle 18 le premiazioni al Varco sul mare. «Un evento caratteristico che nessuno ci può copiare – ha detto Piantoni – e sul quale tutti dovremmo investire di più». «Il Palio – ha spiegato Oscar Monina, organizzatore e speaker di tutto l’evento – verrà preceduto da una regata dimostrativa che vedrà protagonisti i piccoli della classe Optimist dello stesso Club Vela». Ringraziamenti sono arrivati anche dal comandante della capitaneria di porto Ylenia Ritucci: «avete ideato un bellissimo evento che sono certa continuerà a crescere». Il pubblico potrà assistere alla competizione dai pontili del diporto, dal molo sud, dal molo est e dal molo nord.