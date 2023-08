Presa di nuovo di mira la scuola elementare Lorenzo Lotto, ignoti hanno forzato la porta di ingresso della struttura di Santa Maria Apparente a Civitanova e cercato contanti nella macchinetta degli snack, poi hanno aperto la sala multimediale e portato via alcune attrezzature come pc e tablet.

Ad accorgersi del furto è stata ieri una docente rientrata a scuola, l’edificio era chiuso dalla scorsa settimana, non si sa con certezza quando i ladri abbiano fatto il blitz. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Civitanova che dopo la denuncia hanno effettuato un sopralluogo. Non è la prima volta che balordi entrano nella scuola. Diverse sono state in questi anni le effrazioni ad opera di qualche malintenzionato entrato per trafugare le monete contenute nella macchinetta degli snack, ma questa volta il tentativo di recuperare contante è andato male dal momento che la scuola era chiusa e senza studenti le monete erano state svuotate.

Per cui i malviventi hanno ripiegato sui pc contenuti nella sala multimediale e utilizzati per l’attività didattica. Da quantificare con esattezza il danno che ammonta comunque ad alcune migliaia di euro.