Una mostra che raccoglie l’opera da incisore di Arnoldo Ciarrocchi in 56 fogli scelti con paesaggi, vedute, ritratti. Domenica 6 agosto, alle 19.30 all’auditorium Sant’Agostino, si terrà il vernissage della mostra Ciarrocchi. L’opera incisa 1932-2000, ideata e curata dalla pinacoteca civica Marco Moretti con il patrocinio del comune di Civitanova e dell’azienda Teatri.

Nei giorni scorsi, il sindaco Fabrizio Ciarapica, la presidente dei TdC Maria Luce Centioni e il direttore Paola Recchi si sono recati a Sant’Agostino per verificare lo stato dell’arte dell’allestimento.

«La mostra – dice Ciarapica – è il compimento di un percorso che iniziò nel 1997 quando Civitanova dedicò al maestro Arnoldo Ciarrocchi un’antologica curata da Giuseppe Appella e allestita nell’Auditorium di Sant’Agostino. Sempre in questa prestigiosa cornice al maestro Ciarrocchi, ambasciatore dell’arte marchigiana e poeta di questa Terra, Civitanova riserva un’eccellente vetrina dove opere scelte racconteranno la poliedricità di un raffinato incisore. Questa Amministrazione ha accolto il progetto della pinacoteca e ha realizzato con slancio questo importante evento culturale che vuole ricordare Ciarrocchi rimarcando un aspetto peculiare della sua arte, Ma, soprattutto, vuole essere segno di gratitudine per quanto il suo talento ci ha donato».

La direttrice della pinacoteca Enrica Bruni, curatrice della mostra, sottolinea che «ad Arnoldo Ciarrocchi, caro a Giorgio Morandi, a Paolo Volponi e a Cesare Brandi, viene dedicata questa mostra per dare luce alla sua lunga e intensa produzione di incisioni all’acquaforte. Sono 56 fogli scelti, tra i tanti che costituiscono una raccolta imponente, seguendo il criterio cronologico e per soggetto, così da enunciare, senza reiterazioni, le intonazioni che l’artista ha modellato sui temi amati: paesaggi e vedute, i ritratti e le figure. Ciarrocchi lavora “sul motivo” colto in svariati momenti, reso e svelato da luce diversa, espresso con sempre nuove sfumature e inciso ora con graffi sottilissimi, ora con grosse scalfiture nere. Motivi inconfondibili che parlano della sua anima e provano la sua magistrale tecnica incisoria». «La mostra – puntualizza la presidente Centioni – rispetta la lunga tradizione che vuole programmata per la stagione estiva un’esposizione d’arte di ampio respiro e di alto profilo artistico.

L’antologica dell’opera incisa, che si lega alla mostra “Ciarrocchi. Sull’orlo della memoria” allestita nella sala dedicata della pinacoteca, sarà aperta al pubblico fino al 24 settembre. L’Azienda è sostenitrice attiva della pinacoteca e non può che essere orgogliosa di questa proposta che soddisfa piacevolmente lo spirito arricchendo il nostro bagaglio di emozioni. Sapendo quanto impegno richiede un evento così complesso, mi sento di ringraziare Rinalda Mori Ciarrocchi e Giulio Catelli, anche lui apprezzato pittore e nipote del maestro, la direttrice Bruni e tutti coloro che con professionalità e dedizione hanno reso possibile questo appuntamento che certamente conseguirà il successo che merita». La mostra sarà aperta dal 6 agosto al 24 settembre tutti i sabati e le domeniche dalle 20 alle 24. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: [email protected]