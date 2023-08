di Laura Boccanera

Civitanova in lutto, è morta a 50 anni Monia Granatelli, designer e product manager e professionista stimata nel mondo della moda. Una malattia l’aveva colpita negli ultimi tempi.

Apprezzata, stimata, Monia aveva lavorato per il gruppo Pucci dopo aver girato mezzo mondo per la sua professione che l’aveva portata a raggiungere i marchi più noti del fashion system: Paciotti, Pollini, Fendi, Ferragamo.

A Civitanova vive la famiglia, la mamma Laila, il padre Moreno e la sorella Wanna, anche lei molto conosciuta come stilista e designer.

Toccanti le parole che la sorella ha affidato ai social per ricordarla: «Una principessa, mai una parola fuori posto. Esigente e delicata. Rispettosa e rispettata. Studiosa. Ambiziosa. Capace e sempre leale. Conquistatrice di obiettivi sempre alti. Ballerina. Perfezionista. Dritta come un fuso. Puntuale. Una memoria di ferro. Una Principessa umile, che chiede scusa di essersi ammalata. Una Principessa che soffre in silenzio. Una Principessa di nome Monia».

Il funerale verrà celebrato venerdì 4 agosto alle 16.45 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, a Civitanova. La salma è stata composta nella casa funeraria Terra e cielo.