Incidente lungo l’autostrada A14, tra Ancona Sud e Porto Recanati direzione nord: ferita una 21enne di Macerata. Si è verificato poco prima delle 9 quando, per cause in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon si è ribaltata lungo la carreggiata.



Alla guida si trovava una ragazza di Macerata appunto, che dopo l’incidente è riuscita uscita da sola dall’abitacolo. La vettura è andata completamente distrutta, e lei ha riportato traumi e contusioni fortunatamente non gravi. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Osimo con i mezzi del 118 e la polizia autostradale. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso per essere sottoposta agli accertamenti ed esami medici. L’incidente, avvenuto al km 241, e ha fatto registrare code di 2 chilometri. Il tratto è stato regolarmente riaperto poco prima delle 10.

Lungo il medesimo tratto autostradale, sia in direzione Nord che Sud, si erano verificati in questi giorni altri tre incidenti di cui uno mortale.

(aggiornamento delle 10)