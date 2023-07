E’ stato revocato il divieto di balneazione emesso con un’ordinanza dal Comune di Porto Recanati lo scorso 27 giugno a seguito delle analisi effettuate dall’Arpam che avevano mostrato lo sforamento dei parametri per i batteri escherichia coli ed enterococchi intestinali nel tratto del fosso Acquarolo e a 350 metri dalla foce del Potenza in direzione sud.

In particolare il valore del batterio fecale era arrivato a 1200 unità quando il limite è di 200, mentre quello per gli enterococchi intestinali era pari a 620. Le nuove analisi (effettuate il 29 giugno) il cui risultato è arrivato il 3 luglio hanno rilevato il ripristino della conformità dei valori dei parametri, attualmente a 0 per l’escherichia coli e 171 per gli enterococchi. Si può dunque tornare a fare tuffi anche nel tratto precedentemente chiuso. Il resto del litorale non ha subito restrizioni.