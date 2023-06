È stato istituto, nella sede Confartigianato di piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, a Macerata, il [email protected] Point di ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive). Si tratta di uno sportello che offre un servizio alle persone nell’orientarle efficacemente nell’ampio ventaglio di normative, agevolazioni, sportelli e servizi, pubblici e privati, troppo spesso sconosciuti, frammentati e di difficile accesso.

L’iniziativa, a carattere nazionale, è sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e cofinanziata con la raccolta ANCoS del 5X1000. Lo sportello sociale è attivo a Macerata dal mese di giugno, con dei punti nelle sedi Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo.

«Ad animare i [email protected] Point che si sono ramificati in tutto il territorio – scrive Confartigianato – ci sono nuove figure di volontari, i [email protected] Specialist, appositamente formati, che accolgono i lavoratori, i pensionati e le famiglie che necessitano di servizi (dal fiscale al previdenziale, dall’orientamento alla formazione, dall’assistenza sociosanitaria all’accesso alle agevolazioni per le categorie svantaggiate, dall’uso sociale e culturale del tempo libero alla lotta alle solitudini), fungendo da anello di raccordo fra le diverse soluzioni, on line e non, ed offrendo un punto di accesso unificato per molti interventi e un’informazione completa su tutte le opportunità di cui potrebbero fruire. Nel Point è utilizzabile il [email protected] Hub, piattaforma web di sintesi e accesso alle reti locali di servizi di welfare, pubbliche e private, innovativa e per ora unica nel panorama troppo frastagliato delle informazioni on line. Su tale piattaforma, ANCoS individua e presenta i servizi di welfare e di promozione sociale più vicini alla domanda ricevuta, per la realizzazione di una rete di collaborazione e sinergia tra attori pubblici e privati del welfare».

Confartigianato Persone già risponde a molti fabbisogni in modo puntuale e professionale, quale il Caf, il Patronato Inapa, l’associazione dei pensionati Anap, in sinergia con le istituzioni, in convenzione con i vari Enti pubblici e privati e – ovviamente – congiuntamente a tutto il mondo Confartigianato Imprese. In tutto questo sistema, L’ANCoS, con la sua rete di comitati locali e più di 20 anni di storia, vuole contribuire ad avvicinare le comunità anche a tutto il mondo del terzo settore, ponendosi essa stessa come ente no profit e come rete di rapporti.