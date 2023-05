Si scrive oggi un nuovo capitolo nell’offerta di intrattenimento della riviera Adriatica: si chiama Casacon e nasce dalle ceneri di un locale storico, la Conchiglia Verde, che negli anni Sessanta e Settanta a Sirolo ha visto il suo periodo di massimo splendore ospitando artisti del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni Morandi e molti altri.

Per la realizzazione di Casacon sono stati necessari ben quattro anni di lavori e un’intensa opera di bonifica per liberare il territorio circostante da amianto e rifiuti di ogni genere, il tutto reso ancora più difficile dai rallentamenti dovuti alla pandemia prima e poi alla difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime.

Un’avventura imprenditoriale quella intrapresa da Carlo Boldrini e Manuela Ilari, rispettivamente Ceo e Cco di Pil agenzia di comunicazione con sede a Milano, e co-founder di Casacon, volta a valorizzare un territorio, quello del Conero, selvaggio e bellissimo e, al tempo stesso, a far rivivere le suggestioni di un locale storico, da tempo abbandonato. La struttura è imponente: ben 2000 metri quadri circondati da 3600 metri di parco naturale, candidato patrimonio Unesco, con un panorama mozzafiato a picco sul mare.

Le parole d’ordine, anche durante la ristrutturazione, sono state recupero del passato e rispetto dell’ambiente: a livello strutturale sono state utilizzate parte delle pietre con cui era stata costruita la Conchiglia Verde, conservate al loro stato originale per lasciare traccia della storia vissuta.

L’architetto Federica Paladini, curatrice del progetto, fin dalle fasi iniziali, in collaborazione con Studio Solido che ne ha curato il design, ha realizzato una struttura in cui il dialogo con la natura circostante è intenso e continuo.

Gli alberi popolano il dehor e i cortili interni, così da creare una fluida connessione tra esterno ed interno, tra gli ospiti e la natura che li circonda e li accoglie. Per non disturbare gli animali che popolano il parco è stata scelta un’illuminazione esterna con luci calde dall’alto verso il basso e di non eccedere con il volume della musica che sarà sempre controllata elettronicamente con un sistema diffuso nell’ambiente.

Al centro del concept di intrattenimento ci sarà la musica, che debutterà attraverso le note di Sergio Caputo chiamato ad inaugurare un programma estivo intenso, che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani ed internazionali di ogni genere musicale, dai Dik Dik a Morgan, fino a Mark E i Bella Bolla, progetto musicale creato ad hoc da Casacon, per la celebrazione della musica italiana.

La programmazione artistica inizierà ogni giorno alle 19 durante l’aperitivo, la cena sarà poi accompagnata anche dalla musica live della Casacon Band, altro progetto inedito, che incanterà l’atmosfera con sonorità tribali e musica etno-elettronica, per proseguire con dj set fino alle 2 di notte. Ogni giorno della settimana sarà contraddistinto da un tema diverso.

Per citarne alcuni: il lunedì sarà la serata Martini Vibes, un vinyl set anni 70’/80′ realizzato in collaborazione con Martini, mentre il giovedì saranno le sonorità tribali e ancestrali di Babilonia ad intrattenere gli ospiti, ed infine la domenica, una giornata di festa in mezzo al bosco, dove, insieme alla musica del format Peace & Pil Love, powered by Pil Love Records ci sarà la presenza di un local market, in cui gli ospiti potranno ammirare raffinate creazioni artigianali.

Anche l’offerta food si prepara ad accontentare i palati più esigenti. Il ristorante, con una venue che può accogliere più di 200 ospiti (fino a 500 nel periodo estivo), grazie all’ampio spazio all’aperto, vedrà la presenza ogni martedì dello chef stellato Vincenzo Guarino, che inserirà nel menù classico due ricette della tradizione regionale italiana da lui rivisitate. Ogni giorno il menù offrirà pesce freschissimo e carne proveniente da piccoli allevatori locali, senza dimenticare una ricca proposta completamente vegetale.

Casacon è dunque un food music retreat dove convivono due anime: lo yin e lo yang del divertimento e del benessere, che offrirà anche molto spazio dedicato a varie discipline olistiche e rigenerative, che si prenderanno cura del corpo e dello spirito degli ospiti, come il bagno di gong, in cui il massaggio sonoro e le vibrazioni, riducendo lo stress, ristabiliscono un’armonia interna di cui beneficia l’organismo intero.

Per chi vuole, infine, vivere appieno la “Casacon Experience” c’è la possibilità di alloggiare all’interno di una delle dieci wellness room, tutte dotate di giochi d’acqua gessi, letto king size e ampie vetrate sul parco. Alcune di esse godono inoltre di una vasca idromassaggio con vista sul mare, utilizzabile anche nel periodo invernale.

Casacon è aperto da mezzogiorno alle 2 di notte per permettere agli ospiti di godere della sua atmosfera e risvegliarsi con delle sessioni di yoga aperte anche ad ospiti esterni. Infine per coloro che cercano la solitudine e il silenzio, è stata realizzata una stanza interamente in legno, che favorisce la meditazione e il rilassamento ideale per i “solo traveller”.

Moltissimi i brand che hanno scelto di sostenere il progetto: da Porsche fino a Talenti, e accanto a loro, marchi che hanno fatto della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente la loro bandiera, come 24Bottles o la nuova collezione sostenibile realizzata da Guess Eco, per le divise del personale, e le Premiata John Low per la Casacon Band. Casacon è infatti molto attenta alla sostenibilità e a ridurre al massimo l’impatto ambientale, ad esempio attraverso la scelta di essere totalmente plastic free. Casacon è dunque un luogo lontano dalle etichette, “The perfect place” per introdurre un concetto di benessere incentrato sul ruolo terapeutico ed aggregante della musica, nel rispetto della natura dello splendido parco che lo circonda.

(Servizio promoredazionale)