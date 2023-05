Nuova settimana di appuntamenti nell’ambito della Corsa alla Spada e Palio: si inizia questa sera con la visita a villa Varano di Esanatoglia e la cena con delitto, passando agli appuntamenti curati dalle varie scuole di Camerino e in collaborazione con l’università.

Domani martedì 23 maggio la “Ballata per San Venanzio” e mercatino delle erbe aromatiche, giovedì 25 maggio “Alla mensa dei Da Varano: mangiare e bere tra Medioevo e Modernità” un dialogo sceneggiato tra Marco Giovagnoli, Isolina Marota e le allieve e gli allievi di Scienze gastronomiche in programma alle 18 e venerdì 26 maggio “Ricerca storia e territorio. I Varano e le armi. I documenti, i materiali e le forme del riutilizzo” in programma alle 10.

Dagli incontri ai concerti (il 25 maggio è la volta de “La buona novella” rilettura appassionata, integrale e infedele del capolavoro di De Andrè a cura della Flexus Band), alle passeggiate in centro e spettacoli di arte varia (giocolieri, acrobati, sbandieratori). Attesissimi il Palietto del 26 maggio e la Corsa dedicata ai giovani (Sottocorte Village, sabato 27 maggio). Ad affiancare Leonardo Pasotti, che il 28 maggio vestirà i panni del signore più potente di Camerino, sarà sua moglie Morena.

La signora Pasotti, perugina, modellista di alta moda è sposata da 25 anni con Pasotti, dirigente medico dell’ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Camerino e la coppia ha tre figli: Giulia, Rocco e Nicola. La signora Pasotti seguirà suo marito e attraverserà il centro storico insieme allo sfarzoso corteo composto dai figuranti della corte e dei tre terzieri, dai tamburini Emma Magini, dagli Arcieri De Varano, dagli ospiti (la compagnia sbandieratori e musici di città della Pieve, le Soavi allegrezze dei Da Varano, gli armati della militia Bartholomei e di Montone Grifonetto di Perugia).

In questa edizione si ritorna eccezionalmente a calcare l’antico percorso che sarà terreno di gara per le ragazze della staffetta rosa, i tre ragazzi dell’apripista e per i trenta atleti che cercheranno di conquistare la spada posta davanti alla chiesa di Santa Maria in via.