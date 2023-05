La Corsa alla Spada torna in centro

La Corsa alla Spada il 28 maggio ritorna nel centro storico di Camerino. La gara, che conclude quattordici giorni di feste, si riappropria – anche solo per un giorno – dell’antico tracciato che da San Venanzio porta al sagrato di Santa Maria in via.

La rievocazione storica ha resistito alla distruzione del terremoto dell’ottobre 2016 che ha devastato il centro Italia, trovando luoghi e tracciati diversi, e alla pandemia. In questi anni senza città, si è cercato di valorizzare i luoghi fruibili e di riappropriarsi di quegli spazi che piano piano sono ritornati accessibili, nella consapevolezza dell’unione imprescindibile tra la rievocazione storica e una Camerino ferita nelle pietre, ma forte per storia e tradizioni. Quest’anno ci sono le condizioni per attraversare il centro e gli organizzatori hanno deciso di farlo.

Seguendo alcune indicazioni, il pubblico potrà assistere alla 42° edizione della Corsa alla Spada e Palio anche nel cuore della città.

Piazza San Venanzio (ingresso gratuito)- E’ possibile vedere in presenza la cerimonia in chiesa, l’uscita della corte, il dono delle famiglie, momenti di spettacolo, la partenza del corteo che attraversa il centro storico e successivamente la partenza e un tratto della staffetta rosa, la partenza e un tratto degli apripista e la partenza e un tratto della Corsa alla Spada. Nella piazza verrà installato un maxi schermo che permetterà di seguire il passaggio del corteo e dei vari atleti lungo il centro storico, l’arrivo in piazza Umberto I e tutta la cerimonia che si tiene nel piazzale della Vittoria.

Piazza Cavour (ingresso a pagamento 5 euro-braccialetto rosso)- E’ possibile vedere in presenza il passaggio del corteo, un tratto della staffetta rosa, un tratto degli apripista e un tratto della Corsa alla Spada. Nella piazza verrà installato un maxi schermo che permetterà di seguire la cerimonia in Piazza San Venanzio, il passaggio del corteo e dei vari atleti lungo il centro storico, l’arrivo in piazza Umberto I e tutta la cerimonia che si terrà in piazzale della Vittoria.

Piazza Caio Mario (ingresso a pagamento 5 euro-braccialetto verde)

E’ possibile vedere in presenza il passaggio del corteo, un tratto della staffetta rosa, un tratto degli apripista e un tratto della Corsa alla Spada.

Piazza Garibaldi (ingresso a pagamento 5 euro-braccialetto giallo)

E’ possibile vedere in presenza il passaggio del corteo, un tratto della staffetta rosa, un tratto degli apripista e un tratto della Corsa alla Spada.

Piazza Umberto I (ingresso a pagamento 5 euro-braccialetto blu)

E’ possibile vedere in presenza il passaggio del corteo, l’arrivo della staffetta rosa, l’arrivo degli apripista e l’arrivo della Corsa alla Spada.

Piazzale della Vittoria/Rocca del Borgia (ingresso gratuito) – E’ possibile vedere in presenza momenti di spettacolo e tutta la cerimonia di premiazione. Nella piazza verrà installato un maxi schermo che permette di seguire la cerimonia nella basilica di San Venanzio, l’uscita della corte, il dono delle famiglie, momenti di spettacolo in piazza San Venanzio, il passaggio del corteo storico nel centro storico, la gara e l’arrivo della staffetta rosa, il passaggio e l’arrivo degli apripista, la gara e l’arrivo della Corsa alla Spada in piazza Umberto I. I braccialetti per accedere alle zone rosso/verde/giallo/blu sono in vendita al prezzo di 5 euro (bambini fino a 3 anni ingresso gratuito) a partire da martedì 16 maggio nella Proloco di Camerino.