SOLE, temperature gradevoli e chalet aperti: in moltissimi hanno scelto la città costiera per la prima tintarella di stagione. LE FOTO

Sole, temperature molto gradevoli e chalet aperti. C’erano tutti gli ingredienti per una prima domenica in spiaggia e oggi a Civitanova in moltissimi non hanno mancato l’appuntamento. La città costiera infatti è stata presa d’assalto da quanti hanno deciso di passare una giornata in spiaggia.

C’è chi si è concesso una prima tintarella di stagione, chi ne ha approfittato per una passeggiata e chi addirittura si è tuffato per un bagno. Ovviamente non è mancato chi ha scelto Civitanova semplicemente per un pranzo al mare. Ombrelloni aperti e lettini a disposizione soprattutto sul lungomare nord. Mentre sul lungomare sud ha prevalso più che altro il fai da te in spiaggia.

(foto Federico De Marco)