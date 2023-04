MACERATA - In occasione dei festeggiamenti del centenario del liceo scientifico Galileo Galilei, domani 14 aprile ci sarà una conferenza del fisico Francesco Vissani. Appuntamento alle 17.30 nella sala Giovannetti del Palazzo degli Studi

Proseguono i festeggiamenti del centenario del liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata. Domani, venerdì 14 aprile è il turno del dipartimento di Matematica e Fisica. Infatti, alle 17.30 nella sala Giovannetti del Palazzo degli Studi, in via Gramsci, ci sarà una conferenza del fisico Francesco Vissani dal titolo “La lunga avventura di come abbiamo scoperto il sole”.

Francesco Vissani è un maceratese doc. Ha frequentato il liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Si è laureato in fisica a Pisa ed ha conseguito il PhD, sempre in fisica, alla Sissa di Trieste. Attualmente è dirigente di ricerca nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), coordina il PhD in fisica del Gran Sasso Science Institute (Gssi), ha insegnato all’Università di L’Aquila ed è docente nei corsi di dottorato di Milano e del Gssi. Nel 2008 ha vinto la prestigiosa medaglia Occhialini (Sif-Iop) per la fisica dei neutrini, uno dei temi al cui studio si è dedicato nella sua carriera. Ama discutere di fisica a tutti i livelli ed è un sostenitore dell’importanza della divulgazione scientifica. Ispirandosi al “premio Aventis” dalla Royal Society, ha proposto il premio Asimov che quest’anno è arrivato all’ottava edizione, un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli e vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate.

Dopo la conferenza gli studenti del Galilei presenteranno nelle aule della sede succursale dei laboratori su Galileo e guideranno il pubblico alla scoperta degli esperimenti del grande fisico pisano: l’aula del Moto, l’aula del Cannocchiale e l’aula del Compasso. Inoltre i locali della succursale ospiteranno per l’occasione anche una mostra dal titolo “Cose mai viste: l’esperienza straordinaria di Galileo Galilei”, allestita dagli “Amici del Liceo Galilei Macerata”.