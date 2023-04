IL PROGETTO di una multinazionale norvegese che ha sede in Italia. Partito il procedimento di valutazione per l'impatto ambientale. Il Comune non ci sta: «L’impianto creerebbe enormi criticità in una zona incontaminata»

Parco Eolico a Caldarola, via alla valutazione dell’impatto ambientale del progetto presentato da un’azienda norvegese, la Fred. Olsen Renewables. A renderlo noto il Comune che si oppone all’opera perché «sono emersi svariati aspetti problematici».

«Recentemente è pervenuta al Comune di Caldarola notizia dell’avvio del procedimento di valutazione per l’impatto ambientale relativa ad un progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Energia Caldarola” su richiesta di una multinazionale del settore avente una sede anche in Italia – scrive l’amministrazione comunale – . Il progetto è costituito da 12 aerogeneratori alti 200 metri e della potenza unitaria di 5 Mw, per una potenza complessiva di 60 Mw, integrato con un sistema di accumulo della capacità di 20 Mw. L’impianto verrebbe realizzato quanto agli aerogeneratori nel Comune di Caldarola (in località tra il Monte Fiungo e Monte Fiegni da Poggio della Croce a Pian della Pagnotta) e per quanto riguarda il sistema di accumulo nel Comune di Camerino.

Considerato l’enorme impatto ambientale e visivo che l’opera avrebbe nel territorio, si è svolta immediatamente una riunione congiunta tra maggioranza e minoranza consiliare, per analizzare insieme tutte le criticità da evidenziare nelle osservazioni che saranno proposte dal Comune nei termini di legge.

Sono emersi svariati aspetti problematici che l’impianto creerebbe in termini d’impatto ambientale su un’area ad oggi incontaminata, tenuto conto della dimensione vastissima del Parco Eolico, dello stravolgimento della circolazione stradale che sarebbe necessario per il trasporto dei materiali di eccezionale ingombro dalla sede di provenienza al sito di destinazione e dei vasti e profondi scavi che sarebbero realizzati in zona montana per il passaggio delle connessioni e l’apposizione delle pale.

Queste e molte altre più specifiche osservazioni a carattere tecnico, saranno depositate nelle competenti sedi, fermo restando che i Comuni pur partecipando alla Conferenza dei servizi, non hanno alcuna competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Maggioranza e minoranza continueranno ad approfondire il tema e hanno convenuto, non appena saranno noti sviluppi nella procedura, attualmente alle fasi iniziali, di discutere la questione in una pubblica assemblea.

Nel contempo lunedì sera nella sede comunale di Caldarola, si terrà con i sindaci dei comuni limitrofi e con l’Unione Montana Monti Azzurri, uno specifico incontro ove discutere ulteriormente le criticità rilevate ed i possibili interventi da attuare a tutela del territorio».