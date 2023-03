CIVITANOVA - Noi Marche lancia un concorso nei comuni aderenti. Due le sezioni del premio: junior per studenti e studentesse delle scuole e senior per i maggiorenni. Ai vincitori sarà rimessa a nuovo la bici protagonista della storia

Raccontare con video racconti storie che hanno come protagoniste vecchie bici. Presentato, ieri a Magliano di Tenna, Ri-Bike, un contest realizzato nel progetto Noi Marche, per sensibilizzare al riuso dei materiali, in particolar modo al riciclo delle biciclette vecchie che verrebbero altrimenti abbandonate o buttate in soffitta.

Civitanova, capofila di Noi Marche, era presente con Manola Gironacci, assessore al Turismo. «Obiettivo – ha detto- è promuovere azioni di educazione ambientale finalizzate al riuso della bicicletta e al rispetto del territorio ma anche promuovere l’ itinerario ciclo turistico strade di Marca. Ringrazio per l’ospitalità Pietro Cesetti, sindaco di Magliano di Tenna. Un piacere aver conosciuto Alberto Antognozzi, sindaco di Grottazzolina e un grazie alla professionalità di Noi Marche nelle persone delle sorelle Miconi e di Mauro Fumagalli».

Oggetto del contest sono le bici dimenticate da tempo che, grazie all’intervento dell’artista Fabio Scocco, potranno ritornare a nuova vita. I due vincitori del contest, uno per ogni categoria, avranno in palio due bici rigenerate. Il contest Ri-Bike è suddiviso in due sezioni, ognuna delle quali avrà un vincitore: sezione A junior (studenti delle scuole primarie classe 5^ e scuole medie inferiori – classi 1^, 2^ e 3^) I ragazzi devono raccontare la storia di una vecchia bicicletta abbandonata attraverso un video, e in caso di vincita, la bicicletta sarà riparata; sezione B senior (maggiorenni) con i partecipanti che devono realizzare un “video racconto” mentre percorrono un percorso cicloturistico solo nei comuni NoiMarche e inviare una foto di una vecchia bici dismessa di loro proprietà. Il video prodotto dovrà ispirare a fare un viaggio in bicicletta in modo ecologico e rispettoso dell’ambiente. I video saranno giudicati non per il livello qualitativo della produzione tecnica, ma per l’idea e l’originalità della storia narrata, in coerenza con la tematica del contest.