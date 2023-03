SERIE C - I giallorossi vincono 2 a 1 in trasferta al Romeo Neri: decisiva la doppietta del centrocampista che supera il record personale di gol segnati (ora a nove). Guidobaldi colpisce un palo. Sono sei i punti di vantaggio della squadra di mister Pagliari sulla zona playout. Festa per i circa cento tifosi leopardiani

di Andrea Cesca

La Recanatese vede il traguardo. La squadra di Giovanni Pagliari sbanca il “Romeo Neri” di Rimini e si avvicina alla salvezza. Decide la sfida una doppietta di Carpani al nono gol stagionale in campionato. Il Rimini accorcia le distanze in pieno recupero con il pesarese Tonelli ma non basta. A cinque giornate dal termine della stagione regolare la sesta vittoria in trasferta fa salire a sei i punti di vantaggio dei leopardiani sulla zona playout. Bravi tutti i giallorossi con una nota di merito (oltre che per Carpani) per Senigagliesi. La Recanatese vince per 2 a 1, termina in parità il conto dei legni, Guidobaldi da una parte, Vano dall’altra.

Il terzo impegno in otto giorni obbliga Giovanni Pagliari a fare turn over allo stadio anche perché alla lista degli indisponibili si sono aggiunti Guadagni e Longobardi. Al centro dell’attacco al fianco di Sbaffo parte titolare per la seconda volta il giovane Guidobaldi: sono sei gli under in campo dal primo minuto nelle file dei giallorossi. Il Rimini non vince in casa da più di tre mesi ma è in corsa per un piazzamento nei playoff.

Al seguito della Recanatese ci sono un centinaio di tifosi. Ferrante e compagni approcciano bene la partita, al quarto d’ora Senigagliesi porta via la palla ad Haveri ed opera un tiro cross respinto da Zaccagno. L’estremo difensore del Rimini si ripete due minuti più tardi sul rasoterra di Carpani servito da Guidobaldi. Sul fronte opposto Piscitella crea diversi grattacapi a Marafini, ma il pericolo maggiore lo corre la porta dei romagnoli: Sbaffo al 24’ calcia di prima intenzione dal limite dell’area la palla servita da Guidobaldi, il pallone sorvola di poco la traversa. L’undici romagnolo cresce nella seconda parte del primo tempo e chiude in attacco: al 38’ il sinistro a spiovere di Haveri termina a lato di poco, Mencagli prima del riposo mette il pallone in rete ma è in posizione di fuorigioco. Si va al riposo sullo 0 a 0, primo tempo equilibrato.

La Recanatese inizia la ripresa con il piede sull’acceleratore, Senigagliesi è una spina nel fianco della difesa locale. Alfieri chiama subito alla parata Zaccagno poi Guidobaldi colpisce il palo: l’attaccante difende bene il pallone in area di rigore e scarica il destro da pochi passi, il montante gli nega la gioia del gol. La squadra di Pagliari preme alla ricerca del vantaggio, sul cross dalla sinistra di Ferretti Carpani prolunga per Sbaffo che manca la stoccata vincente davanti a Zaccagno. La rete del vantaggio, meritata, arriva al 56’: Alfieri da destra porta via il pallone a Biondi, Carpani in spaccata si avventa sul cross basso e mette in rete, 0 a 1, ottavo gol in campionato per il centrocampista, record personale migliorato.

La Recanatese amministra il vantaggio, il Rimini prova a cambiare l’andamento del match, davanti alla porta di Fallani piovono tanti cross, il primo vero tiro in porta dei padroni di casa arriva al 77′ autore Rosso, blocca l’estremo difensore dei giallorossi. Il Rimini si sbilancia alla ricerca del pareggio e la Recanatese mette il punto esclamativo ad una prestazione eccellente: Senigagliesi serve Carpani che si porta avanti il pallone con il petto, si difende dal ritorno di Sandri e davanti a Zaccagno l’ex Ascoli mette sotto l’incrocio dei pali lo 0 a 2. Il Rimini ha una reazione rabbiosa, Vano colpisce il palo con un destro da fuori area, al terzo dei sei minuti di recupero un tiro cross di Tonelli sorprende Fallani e si insacca, 1 a 2.

Nel prossimo fine settimana la Recanatese ospiterà al Nicola Tubaldi l’Aquila Montevarchi, in caso di vittoria potrebbe cominciare la festa giallorossa.

Il tabellino:

RIMINI (4-4-2): Zaccagno 6; Tofanari 6, Pietrangeli 6, Allievi 6, Haveri 5 (34’ st Matteo Rossetti ng); Biondi 5,5 (22’ st Tonelli ng), Tanasa 5,5 (15’ st Delcarro ng), Sandri 6, Piscitella 7 (22’ st Rosso ng); Mencagli 5,5 (15’ st Vano ng), Santini 6. A disp.: Galeotti, Lazzarini, Pasa, Regini, Laverone. All.: Gaburro.

RECANATESE (4-4-2): Fallani 6; Marafini 5,5 (44’ st Somma ng), Ferrante 6,5, Peretti 6, Ferretti 6,5; Senigagliesi 7,5, Morrone 6,5 (34’ st Raparo ng), Alfieri 7, Carpani 7; Sbaffo 6,5, Guidobaldi 7 (23’ st Marilungo ng). A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Pacciardi, Vona, Stampete, Foresta. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Matteo Canci (assistenti Rizzello di Casarano e Signorelli di Paola, quarto ufficiale Manedo Mazzoni di Prato).

RETI: st. 11’ Carpani (Rec), 43’ Carpani (Rec), 48’ Tonelli (Rim).

NOTE: spettatori 2.492 per un incasso di 13.152 euro. Calci d’angolo 5 a 4 per il Rimini. Ammoniti Sandri, Mencagli, Allievi, Rosso, Senigagliesi, Marafini. Recupero 7’ (1’+6′).