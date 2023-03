PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante dell'Esanatoglia realizza il gol partita nello scontro diretto per la salvezza con il Montecosaro. L'Elpidiense Cascinare batte la Cingolana del nuovo allenatore David Canonici e scappa, approfittando dei mezzi passi falsi delle inseguitrici

di Michele Carbonari

Camerino e Appignanese, rispettivamente seconda e terza in classifica, pareggiano nel big match dell’ottava giornata di ritorno nel girone C di Prima categoria e l’Elpidiensca Cascinare capolista scappa a più sei, in virtù del successo all’inglese sulla Cingolana del nuovo allenatore David Canonici (al posto di Luca Ballini).

Lo scontro diretto termina invece 1 a 1 e matura dagli undici metri: il biancorosso Cottini risponde al biancoazzurro Tarquini (i locali chiudono in nove ma mantengono l’imbattibilità interna). Alle loro spalle rallenta anche la Settempeda, caduta in trasferta sotto i colpi della Vigor Montecosaro: Reucci (rigore ed espulsione del portiere avversario), Garofalo (di testa sull’azione di Bernabei) e Perrella (assist di Baiocco). Tre a zero casalingo anche del Portorecanati, sul Caldarola che chiude in dieci: gonfiano la rete Ferro (diagonale), Strupsceki (sul lancio di Capparuccia) e Leonardi (in ripartenza).

Stesso risultato, ma lontano da casa, per il Montemilone Pollenza, che stende il fanalino di coda Cska Corridonia grazie ai sigilli di Carboni (tap in di testa), Bartolini (rigore) e Tramannoni (assist di Gonzalez). Accorcia rispetto alla zona playoff la Folgore Castelraimondo, che espugna Tolentino contro l’Elfa, ancora scossa dalla scomparsa del ds Biagio Micari.

Decide la sfida la doppietta di Bisbocci nel primo tempo (tirocross sul primo palo dalla sinistra e tap in in contropiede), ad inizio ripresa Buldorini riapre la sfida sugli sviluppi di una punizione di Storani ma non basta (1-2).

L’eterno Arian Vrioni regala tre punti pesantissimi all’Esanatoglia nello scontro diretto per la salvezza di fronte al pubblico amico con il Montecosaro (chiude in dieci). Muovono la classifica Urbis Salvia e Sarnano (2-2). Al Tombolini succede tutto nella ripresa: gli arancioblu scappano due volte, prima con Pieristè (tiro al volo sugli sviluppi di un corner) e poi con Pietrella (diagonale), ristabiliscono l’equilibrio Seculini (sull’assist di Millozzi, poi espulso) e Ndiour (rigore).

La top 11 (5-3-2): Tafa (Folgore Castelraimondo); Gonzalez (Montemilone Pollenza), Carbonari (Appignanese), Pieristè (Urbis Salvia), Buldorini (Elfa Tolentino), Basili (Montecosaro); Lattanzi (Camerino), Carboni (Cingolana), Millozzi (Sarnano); Vrioni (Esanatoglia), Ferro (Portorecanati). All.: Pierantoni (Vigor Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Arian Vrioni (Esanatoglia). A quasi 42 anni scende dalla Promozione e realizza il secondo gol con la nuova maglia, il primo che regala il primo successo, anche sotto la gestione del nuovo mister Angelo Ortolani. Soprattutto, sono tre punti che mancavano da tanto tempo, per di più contro una diretta concorrente, e che rilanciano le quotazioni salvezza dei biancoazzurri.