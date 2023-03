PORTO RECANATI - Aveva 77 anni, si è spento oggi ad Ancona, dove viveva. Per molti anni ha lavorato all'ospedale di Torrette. Il funerale il 14 marzo

Morto il neurochirurgo Fausto Pauri, portorecanatese, aveva 77 anni. Il medico, molto conosciuto sia a Porto Recanati che ad Ancona, città dove viveva con la moglie, Roberta, da quando si era sposato, si è spento questa mattina in seguito ad una malattia che l’ha portato via nel giro di sei mesi. Pauri per quarant’anni ha lavorato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Un apprezzato neurochirurgo che nel 1998 ha ricevuto il “Premio Porto Recanati” per aver dato lustro alla città con il suo lavoro. Pauri era un medico che ha dedicato tutta la sua vita ai suoi pazienti. Aveva due figli, Lucia e Francesco e due nipoti. Lascia anche la sorella, Eugenia, e il fratello, Gianluigi, anche lui medico. Il funerale si svolgerà martedì prossimo (14 marzo) nella chiesa del Sacro Cuore di Ancona. La sepoltura sarà al cimitero di Porto Recanati.