«Veicoli abbandonati a Recanati,

è necessario intervenire»

DEGRADO - Il segretario cittadino della Lega Benito Mariani: «Ci sono anche due ispettori del Cosmari in servizio in città, devono controllare queste situazioni. Il problema è in aumento»

10 Marzo 2023 - Ore 18:36 - caricamento letture

«Quello delle auto abbandonate è un fenomeno in aumento sul territorio recanatese, che deve essere perseguito senza indugi o sconti, attivando subito opportune verifiche, almeno quando si ricevono segnalazioni. Consideriamo che a Recanati possiamo contare oggi su due ispettori ambientali del Cosmari» dice Benito Mariani, segretario della Lega. La questione nasce da alcune segnalazioni riguardo «a tre veicoli abbandonati nel solo quartiere Le Grazie: si tratta di due autocarri con targa e un ciclomotore, senza targa, abbandonati lì da anni su un’area verde pubblica – continua Mariani -. È facile individuare questi autoveicoli invasi dalla vegetazione, con evidenti danni alla carrozzeria derivanti da incidenti stradali e con parti mancanti, depositati direttamente sul suolo senza alcuna cautela per il terreno; e tanto più grave è il rischio in quanto prossimi ad una centrale elettrica». Non è finita, Mariani dice che «Altri veicoli abbandonati, di cui un’auto senza targa, sono presenti nei parcheggi dell’area Ex-Eco, area privata sì, ma ad uso pubblico. Pure in questo caso alcune auto sono a ridosso di una centrale elettrica e, in caso di un’emergenza, ostruirebbero le attività di pronto intervento. Si tratta di auto abbandonate da anni che degradano l’area, oltre che occupare posti auto a disposizione delle numerose attività lì presenti. Ci auguriamo che, dopo le opportune verifiche da parte degli organi di polizia preposti, queste auto vengano velocemente rimosse» conclude Mariani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA