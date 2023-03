RECANATI - C’è tempo fino a questa sera per iscriversi all’esclusivo appuntamento che si svolgerà lunedì 13 marzo a Villa Anton

C’è tempo fino a questa sera, per iscriversi all’esclusivo appuntamento con il grande maestro Iginio Massari e la sua masterclass dedicata alla pasticceria che si terrà lunedì 13 a Villa Anton a Recanati.

Quello marchigiano è il primo appuntamento di Meet Massari R- evolution 2023, il tour promosso da Molino Dallagiovanna, azienda molitoria dal 1832 con il maestro dei maestri della pasticceria italiana.

Traendo ispirazione dall’ultimo libro di Iginio Massari “L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z”, nei mesi scorsi in una campagna social dedicata, Molino Dallagiovanna ha chiesto a professionisti e appassionati di pasticceria, con quali prodotti avrebbero voluto vedere realizzati i dolci del Maestro in occasione della prima tappa marchigiana di Meet Massari R- evolution. La scelta è ricaduta sui prodotti raccolti nel libro sotto la lettera A. E proprio alla A Iginio Massari dedicherà la sua masterclass, parlando di Armonia e realizzando tre ricette diverse con ingredienti accomunati da questa lettera: Crostata di Albicocche, Babà all’Alchermes, Torta reale con Ananas.

L’evento è dedicato ai professionisti e agli appassionati di pasticceria che possono acquistare il biglietto direttamente sull’eshop Molino Dallagiovanna

https://www.shopdallagiovanna.it/cms/category/439-corsi-ed-eventi.html o attraverso il rivenditore di zona e partner dell’evento Tombesi srl di Macerata.

Per ulteriori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/mmr-recanati-2023