VALFORNACE - L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare l'ex responsabile dell'ufficio tecnico con una targa

Dopo oltre 40 anni di onorato servizio il geometra Pietro Paganelli, dal 1 marzo, ha ufficialmente lasciato il Comune di Valfornace per raggiunti limiti d’età.

Assunto nel dicembre 1982, Paganelli ha svolto numerosi incarichi e affrontato, da responsabile dell’ufficio Tecnico, ben due terremoti: quello del 1997 e quello del 2016, un sisma devastante che è stato molto impegnativo per tutta la squadra da lui stesso coordinata.

L’Amministrazione comunale e il sindaco, Massimo Citracca, hanno voluto ringraziare lo straordinario dipendente con una targa in cui, “con infinita riconoscenza”, si ricordano “la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati per il territorio” e si formulano i migliori auguri “di una nuova, serena e appagante stagione della vita”. Agli auguri si sono uniti gli ex colleghi con i quali Paganelli ha condiviso le molte difficoltà del lavoro quotidiano ma anche le tante soddisfazioni per i risultati raggiunti nel tempo.

