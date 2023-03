PIEVE TORINA - Riguardano il tratto che attraversa località La Rocca

Lavori di sistemazione idraulica al torrente Sant’Angelo di Pieve Torina, nel tratto che attraversa località la Rocca. «Si tratta di una riqualificazione delle sponde fluviali con opere di rafforzamento e difesa per prevenire erosione e sistemare in modo adeguato un percorso che poi si ricongiungerà con il Sentiero delle Acque – dice il sindaco, Alessandro Gentilucci – È un intervento importante in quanto va a sistemare, anche dal punto di vista estetico, un tratto del torrente caratteristico e peculiare di Pieve Torina. Avremo quindi un percorso che, dal paese, condurrà direttamente all’ingresso alla pista ciclo-pedonale, sempre nell’ottica di valorizzare il bene acqua che rappresenta, per Pieve Torina, uno dei punti di forza insieme al contesto naturale in cui tutta l’area è immersa. Non a caso siamo la porta d’ingresso al Parco Nazionale dei Monti Sibillini».