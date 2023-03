CIVITANOVA - Gli scatti del progetto Vedo a colori esposti al Lido Cluana per l'occasione in versione technicolor. L'esposizione ora approda in Irlanda

Record di presenze per la mostra “Saluti dal Porto”, allestita nella palazzina del lido Cluana, da Giulio Vesprini. Domenica la mostra ha chiuso i battenti registrando oltre 500 visitatori. «Un grande successo di pubblico – ha detto soddisfatto Giulio Vesprini – voglio ringraziare tutti coloro che sono passati a trovarmi e che hanno dimostrato interesse e curiosità».

Un pubblico giovanile, ma anche famiglie, scuole e addetti ai lavori in una palazzina avvolta da un fantastico gioco di luci. «Abbiamo dedicato un’intera mattinata alle scuole e accolto, tra gli altri, anche gli studenti dell’ istituto Bonifazi con 2 classi quarte dell’indirizzo grafico pubblicitario. Molti anche fotografi e fotografe – ha continuato Vesprini – che hanno apprezzato il grande lavoro di archiviazione del progetto con oltre 200 fotografie ufficiali e altrettante da selezionare e stampare». La mostra – cantiere, un viaggio nella vita del progetto “Vedo a Colori” illustrato da 70 nuove fotografie realizzate da Federica Borroni, Monica Capretti, Silvia Diomedi e Massimo Perugini, è rimasta aperta una giornata in più per via della grande richiesta da parte del pubblico. Nella sola giornata di sabato “Saluti dal Porto” ha registrato 100 visitatori in poco meno di tre ore. La mostra sbarcherà in Irlanda e sarà la sua prima volta fuori dai confini nazionali. «Complimenti a Giulio, alla mostra e al suo progetto – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che ha fatto di Civitanova un museo urbano e del nostro porto, il porto più colorato d’Italia. Senza dubbio un valore aggiunto per Civitanova».