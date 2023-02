MACERATA - Cinzia Balli, titolare di "Amor di pizza" in via Pace, cesserà l'attività domenica sera. «Pago quasi 1.500 euro di corrente e gas per lavorare tre giorni a settimana, le materie prime sono aumentate. Ho sempre pagato tutti ma non possiamo continuare così»

di Alessandra Pierini

«Non possiamo continuare a lavorare per pagare le bollette, siamo costretti a chiudere». Cinzia Balli è la titolare della pizzeria “Amor di Pizza” in via Pace a Macerata. Domenica abbasserà per l’ultima volta la serranda dell’attività che aveva trasferito qui da Piediripa due anni fa.



«Pago quasi 1.500 euro di corrente e gas per lavorare venerdì, sabato e domenica, le materie prime sono aumentate. Ho sempre pagato tutti ma non possiamo continuare così». Balli sperava in un sostegno: «Dalla fine della pandemia speravamo in un aiuto e agevolazioni dallo stato ma così non è stato anzi si è aggiunta una crisi economica mondiale che si è riversata soprattutto su di noi piccoli commercianti che già soffrivamo. E’ difficile sostenere tutte le spese di un’attività non più a livello familiare».

Difficoltà sottolineate ieri anche da Andrea Ciccioli che ha deciso di chiudere lo storico bar Campo Sportivo a Macerata per motivazioni molto simili. «Ci dispiace – conclude Balli – perché nell’organizzazione siamo stati sempre uno staff efficiente e abbiamo fatto di tutto per accontentare al meglio i clienti. Abbiamo raggiunto nel tempo un buon prodotto sano e curato con molta pazienza rispettando sempre le qualità degli ingredienti. Ora non ci resta che salutare e ringraziare tutti coloro che hanno creduto in noi e che hanno apprezzato il nostro lavoro».