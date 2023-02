MACERATA - L'appuntamento lunedì 27 febbraio alle 17 nel salone “Sacra Famiglia” di via Sforza. Protagonista il dottor Massimo Catarini

L’associazione di volontariato “Rete Viva Santa Croce” organizza periodicamente una serie di incontri, dal titolo “L’altro parlante”, su temi di attualità per stimolare il dibattito e l’attenzione della comunità. Il prossimo incontro si terrà lunedì 27 febbraio alle 17, a Macerata nel salone “Sacra Famiglia” di via Sforza. In tale occasione il dottor Massimo Catarini parlerà sul tema “Pnrr – Casa della comunità: una nuova visione della medicina del territorio”. Si tratta di una realtà nuova da scoprire insieme perché anche la nostra comunità è chiamata a svolgere un ruolo attivo.