MACERATA - E' successo poco prima delle 12 in via Ivo Pannaggi a Sforzacosta

Uomo cade dal balcone, trasportato dall’eliambulanza a Torrette. E’ successo poco prima delle 12 in via Ivo Pannaggi a Sforzacosta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’elicottero atterrato in un campo vicino al luogo dell’accaduto e predisposto il trasferimento dell’uomo in gravi condizioni all’ospedale regionale di Ancona.

(Servizio in aggiornamento)