24 Febbraio 2023

E’ partito dal Chip, il nuovo polo della Ricerca, il tour alla scoperta dell’università di Camerino da parte di centinaia di studenti alle prese con la scelta per il proprio percorso di studi. Studenti provenienti da ogni parte d’Italia, convinti di preferire il “piccolo” ateneo per inseguire i propri traguardi. A “Porte aperte” la novità del nuovo corso di studi annunciato dalla delegata all’orientamento Valeria Polzonetti: «Stiamo lavorando al corso di “Scienza dei Materiali”, corso interdisciplinare innovativo con buone proiezioni al mondo del lavoro». Ambienti, contenuti e servizi sono stati illustrati dai responsabili delle varie scuole. A dare il benvenuto si sono alternati il rettore Claudio Pettinari («Le nostre studentesse e i nostri studenti non sono numeri ma persone che vogliamo rendere migliori per quelli che saranno i lavori del domani») e il pro rettore Graziano Leoni. A fare da testimonial anche gli studenti che già frequentano l’università di Camerino.