CIVITANOVA - Il titolare Rossano Orso, ad un anno esatto dalla chiusura dell'attività, lancia l'ipotesi di un piano per la nuova destinazione dell'area: «Mi rivolgo a politici e imprenditori, l'ultima cosa che vorrei è vederla andare in malora»

di Laura Boccanera

Un anno fa esatto chiudeva la storica sala banchetti che si affaccia sul mare di Fontespina, luogo “del cuore” di generazioni di civitanovesi accompagnati dall’Orso in tutte le cerimonie più significative, dai battesimi, ai matrimoni, dalle conviviali fino alle comunioni.

Un duro colpo la notizia che a fine mese avrebbe per sempre chiuso i battenti, spento i fuochi e dismesso quella cucina che in 45 anni ha servito milioni di piatti. Ad un anno di distanza, a Rossano Orso, il titolare, oltre che i ricordi e qualche pezzo non ancora dismesso dell’attività resta quella villa immensa immersa nel verde. Una struttura bellissima, ma difficile da piazzare nel mercato immobiliare e da qui l’appello alla politica e al mondo degli imprenditori per ripensare ad una destinazione diversa per quel luogo: «L’ultima cosa che vorrei è vederla andare in malora – dice – non si può lasciar morire una struttura così, anche per il ricordo che ne hanno i civitanovesi che qui con noi hanno condiviso i momenti più belli delle proprie vite. Vedo che si parla molto di strutture sanitarie, centri diurni per l’Alzheimer, per l’autismo, ma anche strutture residenziali per anziani. La popolazione invecchia e noi non abbiamo una casa di riposo. Perché non progettare qualcosa in questa direzione, magari anche con i fondi del Pnnr?».

Al momento infatti, pur essendoci state alcune persone interessate a visionare la struttura, l’Orso è ancora in vendita: «Mi piacerebbe metterla a disposizione per un progetto di ampio respiro anche in virtù della sua posizione, questo è sempre stato un luogo dell’anima, affacciato fra il mare e la collina. Io non ho le possibilità e le competenze per portare avanti un’idea simile in autonomia, ma faccio un appello alla politica, locale e regionale, e anche ad imprenditori per valutare davvero che tipo di investimento potrebbe essere».