CIVITANOVA - L'associazione umanitaria parteciperà ad un viaggio di solidarietà per la seconda parte dell'emergenza nelle città flagellate dal sisma. Richiesti alimenti a lunga scadenza, coperte nuove e indumenti termici

Raccolta di beni e donazione per Ucraina, Turchia e Siria, Lo Svau di Civitanova scende di nuovo in campo per portare aiuti. E’ in preparazione un viaggio verso le zone terremotate dei due Paesi flagellati dal sisma che ha prodotto decine di migliaia di morti. Un soccorso umanitario per gestire la seconda parte dell’emergenza dopo il salvataggio delle vite umane disperse. Sarà intrapresa la raccolta di prodotti alimentari, a lunga scadenza, giocattoli e cancelleria scolastica. Vestiti e indumenti non sono al momento necessari, a eccezione di magliette termiche o coperte purché nuove per motivi igienici. La raccolta del materiale sarà effettuato presso la nostra sede logistica di contrada Piane Chienti a Civitanova. Alla raccolta collabora anche la pro loco di Civitanova, è possibile lasciare le proprie donazioni anche nella sede di Via Colombo 532 (vicino la farmacia IV Marine) dalle 16 alle 19.00 escluso sabato.

Sarà attivato un servizio di raccolta fondi (fiscalmente deducibile) per sostenere le spese di viaggio e trasporto. I versamenti dovranno pervenire sottoforma di bonifico bancario all’ IBAN IT32F0306909606100000173949 intestato all’Associazione SVAU odv con causale “Donazione missione Ucraina Turchia”.