L'INIZIATIVA promossa dall'assessorato alla transizione ecologica guidato da Roberta Belletti, insieme all’associazione “Marche a Rifiuti Zero”

Agire per un futuro sostenibile. E’ questa la mission di “Civitanova verso la transizione ecologica”, una serie di incontri che l’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato alla transizione ecologica guidato da Roberta Belletti, insieme all’Associazione “Marche a Rifiuti Zero” stanno organizzando, a partire dal mese di marzo.

«Questi incontri – spiega la Belletti – avranno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche ambientali inerenti la transizione ecologica ma soprattutto offrire una riflessione consapevole e una visione trasversale sul tema della sostenibilità. Si parlerà di tematiche quali la mobilità, le energie rinnovabili e le comunità energetiche, la pianificazione del territorio, la promozione dell’economia circolare e dell’agricoltura sostenibile. E’ nostra volontà stimolare un dibattito volto a mettere a confronto le strategie dei soggetti che verranno coinvolti, per delineare un percorso condiviso verso la transizione ecologica per ciascuno dei temi specifici che si intende trattare in modo tale da far presentare ai relatori le varie declinazioni del concetto di sostenibilità che quotidianamente applicano alla propria attività».

Il programma, ancora in via di definizione, sarà strutturato su 7 giornate (giornata inaugurale e conclusiva e 5 focus distinti per le tematiche) e vedranno coinvolti una serie di “attori” quali gli organi di governo e le pubbliche amministrazioni, le società che erogano i servizi pubblici locali, le imprese pubbliche e private, i professionisti e gli ordini professionali, la scuola, l’università e gli altri soggetti che erogano formazione ed infine, gli enti del terzo settore (Ets) e la società civile. L’associazione Marche a Rifiuti Zero è un’organizzazione di volontariato attiva nel settore della tutela e valorizzazione ambientale. E’ operativa nel territorio delle province di Ascoli, Fermo e Macerata ed ha già organizzato, a Civitanova Marche una serie di incontri di educazione ambientale rivolti alle scolaresche.