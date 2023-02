FIERA - A Milano dal 12 al 14 febbraio. In stampa il nuovo opuscolo "Civitanova Marche, dieci motivi per visitarla…"

Il comune di Civitanova torna alla borsa internazionale del turismo in programma a Milano dal 12 al 14 febbraio. Come da diversi anni, la città esporrà il proprio materiale promozionale all’interno dello stand “Noi Marche”, associazione di promozione turistica del territorio fermano-maceratese, mentre un altro punto informativo sarà ricavato all’interno del padiglione della regione Marche, che ospiterà le diverse realtà del territorio.

A rappresentare l’amministrazione comunale ci saranno l’assessore al turismo Manola Gironacci, l’assessore all’urbanistica e transizione ecologica Roberta Belletti, insieme ad alcuni consiglieri comunali. Presenti anche gli operatori della Dmo (Destination marketing organitation) Civitanova Turismo. «L’appuntamento con la Bit – ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci – ci permette di sviluppare relazioni e business, e condividere nuove esperienze e proposte. Gli operatori del settore possono confrontarsi e sviluppare nuove opportunità in un ambiente totalmente favorevole alla contrattazione e alla presentazione di pacchetti turistici, mettendo in mostra le bellezze del territorio. Il settore dei viaggi sta vivendo una fase di grandi cambiamenti: oggi più che mai è importante creare o rafforzare le relazioni e aggiornare le proprie conoscenze per supportare con efficacia gli operatori e viaggiatori nella loro evoluzione. Grazie al ”metaverso’ possiamo fare da apripista al mondo reale in una ottica sostenibile e di turismo naturalistico. Il crescente desiderio di immergersi nella natura ci spinge a creare un indotto turistico dedicato. La grande attenzione verso la sostenibilità sarà il tema principale delle nostre proposte per un viaggiatore sempre più attento, che vuole vivere la destinazione non “da turista”, ma con lo stesso rispetto e autenticità dei locali; un turismo lento e all’aria aperta». «A Milano porteremo anche le nostre proposte e itinerari legati all’eco sostenibilità – ha dichiarato l’assessore alla mobilità sostenibile Roberta Belletti – forti delle certificazioni della Bandiera Blu e della Bandiera Gialla Fiab. Da tempo lavoriamo in stretta sinergia con NoiMarcheBikeLife e con le associazioni del territorio che collaborano con il nostro Comune e insieme a loro cercheremo di rafforzare il nostro brand nella più importante vetrina di settore». In questi giorni è andato in stampa il nuovo opuscolo “Civitanova, dieci motivi per visitarla…”, che contiene informazioni utili in comode schede e un gadget con la foto dell’area portuale.