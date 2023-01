CIVITANOVA - Del consiglio, oltre all'esponente di Fratelli d'Italia, fanno parte anche Giuseppe Baioni (Forza Italia), Agnese Biritognolo (Vince Civitanova), Antonio Nortesani (Civitanova Unica) e Armando Lazzarini (Lega). Nel 2017 il fratello, Francesco Centioni, assunse lo stesso ruolo salvo poi dimettersi dopo 20 giorni

Nominato il cda dell’azienda Teatri, presidenza in quota Fratelli d’Italia a Maria Luce Centioni. Estromessa dal consiglio comunale causa riconteggio dei voti per il ricorso presentato da Andrea Ruffini, Maria Luce Centioni è la nuova presidente dei TdC. A precederla nello stesso ruolo nel 2017 il fratello Francesco Centioni, dimessosi poi dopo appena 20 giorni dalla nomina.

Il cda del Rossini è composto da Giuseppe Baioni (Forza Italia) che assume la vicepresidenza, Agnese Biritognolo (Vince Civitanova), Antonio Nortesani (Civitanova Unica) e Armando Lazzarini (Lega). Maria Luce Centioni è imprenditrice, titolare di un b&b ed organizzatrice di eventi oltre che volontaria della Croce verde. Questa mattina, il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo aver provveduto alla firma dei rispettivi decreti ha ricevuto, nella sala dell’Amicizia di Palazzo Sforza, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione. Presente all’incontro anche Paola Recchi, direttore dell’Azienda.

«Vi ringrazio per aver accettato questo incarico importante e per l’impegno ed il tempo che metterete a disposizione – ha detto Ciarapica -. E’ un Cda di alto profilo oltre che di esperienza perché l’Azienda Teatri è un’azienda molto importate per la cultura ed il turismo della nostra città. Con grande responsabilità ogni lista si è fatta carico di condividere questo consiglio di amministrazione che sono sicuro farà molto bene. Nell’ottica di un continuo miglioramento, che passa anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse, chiedo a ciascuno di voi la massima unione e collaborazione. C’è tanto lavoro da fare e sono sicuro che ne sarete all’altezza. Per quanto mi riguarda, rimango sempre a disposizione per un lavoro di squadra e in sinergia per il bene della città».